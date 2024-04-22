مرض الهزال المزمن يرعب أمريكا.. يحول الأشخاص إلى زومبي وينتقل من الحيوانات

دب الرعب في نفوس الأمريكيين بعد إعلان أول حالتي وفاة بشأن مرض الهزال الزمن، والمعروف بـ«الزومبي» أو «مرض الغزلان الزومبي»، مما أثار المخاوف بشأن إمكانية انتقاله من الحيوانات إلى البشر، فماذا نعرف عنه، وكيف ينتقل إلى الأشخاص؟

منذ أيام، أعلن وفاة اثنين من الصيادين بعد أن تناولا لحم غزلان، وتعرضا لحالات عصبية تشبه تصرفات «الزومبي»، ثم توفيا.

اكتشاف المرض في الغزلان

المرض تم اكتشافه في الغزلان في شمال ولاية كولورادو وجنوب وايومنج في التسعينيات في الغزلان وبعض الحيوانات الأخرى في 32 ولاية على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويسمى المرض بـ«الزومبي CWD» لأن المرض يؤدي إلى فقدان الوزن، وعدم السيطرة على النفس والتعثر، والخمول، وسيلان اللعاب، وعدم الخوف من الناس، وهي الحالات التي تشبه ما يظهر في أفلام الرعب حول ما يعرفون بـ«الزومبي».

إصابة 12 حالة جديدة

وبحسب ما أعلنه موقع «فوكس كارولينا» الإخباري، تم تأكيد إصابة 12 حالة جديدة بمرض «الزومبي» بولاية كارولينا الشمالية، وجاءت الحالات الجديدة للمرض في الغزلان من عينات تم جمعها في مقاطعات كمبرلاند وسوري وستوكس ويادكين، والتي أصيبت بحالات أيضًا خلال السنوات السابقة.

ويصاب الغزلان بالمرض وينتقل منها إلى البشر عن طريق تناول لحوم الغزلان، ولم يتم التأكيد حتى الآن حول طريقة انتقال أخرى، ولا تظهر الأعراض إلا بعد نحو 1.5 إلى 3 سنوات من تعرض الغزلان للمرض.

وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض، لا يعرف الخبراء والأطباء ما إذا كان من الممكن أن يصاب البشر بالمرض من خلال الاتصال بالحيوانات أم لا، لكن الدراسات التجريبية أثارت قلقًا من أن المرض يمكن أن يشكل خطرًا على البشر.

لم يتم اكتشاف أي إصابة إيجابية بالمرض حتى الآن في مقاطعات أخرى في ولاية كارولينا الشمالية، وفقًا للجنة موارد الحياة البرية في كارولينا الشمالية.