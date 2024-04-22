تفاصيل تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. تبدأ يونيو المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل الاستعدادات لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2024، موضحة أنَّه من المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق هؤلاء الطلاب بالقبول في الجامعات الخاصة والأهلية خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا للقواعد والضوابط التي سيتمّ الكشف عنها من قبل المجلس خلال الفترة المقبلة.

تنسيق الشهادات المعادلة 2024

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّه بالنسبة لتنسيق هؤلاء الطلاب في الجامعات الحكومية فإنّ أعمال قبولهم وتقديم الأوراق سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل، مبينة أنَّ تنسيق الشهادات المعادلة 2024 في الجامعات الخاصة والأهلية يكون من خلال الجامعات ذاتها أو مواقعها الرئيسية، أما بالنسبة لتنسيقهم في الجامعات الحكومية يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك وقت فتح باب التسجيل.

وعن كيفية معادلة الدرجات العلمية المختلفة «ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه» الممنوحة من الخارج، أوضح المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أنه يمكن للطلاب التسجيل والمعادلة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأوضح أنَّ النظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية هو الجهة الوحيدة والرسمية في مصر، يكون من اختصاصها معادلة الدرجات العلمية «دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس» وكذلك درجات الدبلومات للدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتكون خارج مصر، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

وتستعرض «الوطن» في الصورة التالية المرفقة من الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للجامعات الأوراق الرسمية المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية: