خبير بيئي: الاحتفال بيوم الأرض العالمي يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي

قال الخبير البيئي مجدي علام، إن احتفالية يوم الأرض العالمي الهدف منها الإشارة إلى أهمية الغطاء الأخضر في تنقية المناخ من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

خفض معدلات التلوث

وخلال حواره مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أضاف علام أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض يواجه التغيرات المناخية، ويخفض معدلات التلوث، وذلك من خلال الغطاء الأخضر.

مواجهة التغيرات المناخية

وتابع أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية وخفض معدلات التلوث، منها إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع السيارات الكهربائية، والتوجه إلى البيئة الخضراء.