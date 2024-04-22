سحب رخص 30 سائقا لعدم التزامهم بتعريفة الركوب المقررة في الفيوم

أعلن الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، سحب رخص 30 سائقا وإيقاف تصاريح خط سيرهم، بسبب مخالفة تعريفة الركوب المقررة، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالاشتراك مع الإدارة العامة للنقل والمواقف، تضمنت التفتيش على سيارات السرفيس والأجرة والتاكسي.

جاء ذلك تنفيذًا ًلتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على مواقف السيارات بجميع أنواعها، والمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير، وتعريفة الركوب المقررة، مشددًا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مراجعة خطوط السير بالمراكز

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ الحملات تضمنت خطوط سير الفيوم/ القاهرة، فضلًا عن خطوط سير إبشواي/القاهرة، والفيوم/ إطسا، والفيوم/ يوسف الصديق، والفيوم/ أبشواي، والفيوم/سنورس، والفيوم/ طامية.

التشديد على الالتزام بخطوط السير

وشددت الحملات على سائقي التاكسي والسرفيس، بضرورة الالتزام بخطوط السير الموحدة، وعدم مخالفتها، مع الالتزام بتعريفة الركوب المقررة، وعدم زيادتها أو تقسيم خطوط السير، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

استمرار المتابعة الميدانية

ووجه محافظ الفيوم، الأجهزة التنفيذية، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف واستمرار المتابعة الميدانية، والحملات التفتيشية على كافة خطوط السير، والعمل على تنظيم العمل داخل المواقف، والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة، وتعريفة الركوب المحددة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

أرقام الإبلاغ عن مخالفة تعريفة الركوب

وطالب المحافظ، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، وعدم الرضوخ لمحاولات استغلالهم من قبل السائقين، ورفض دفع أي زيادة في تعريفة الأجرة المقررة، مع الإبلاغ عن المخالفات عبر الأرقام 2168041، و2168042، أو عبر الخط الساخن 114.