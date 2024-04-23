ما الأعمال المستحبة بعد أداء سنة الفجر؟.. كنز نبوي احرص عليه

تعد سنة صلاة الفجر من العبادات التي واظب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها جموع أمته، كما تعددت السنن المتعلقة بصلاة الفجر وسنتها، وذلك وفق ما ذكرته الأحاديث النبوية الشريفة.

ما يستحب فعله بعد أداء سنة الفجر

وحول ما يستحب فعله بعد أداء سنة الفجر، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنه يُسنُّ الاضطجاعُ بعدَ ركعتَي الفجرِ، لافتة إلى أنّ هذا مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلةِ على الأصحِّ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلفِ.

وأشارت الدار إلى أنّ الأدلة من السُّنَّة، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: «كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلَّى ركعتَي الفجرِ اضطجَعَ على شِقِّه الأيمنِ»، ووقالت أيضا «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي فذكرتْ صلاةَ الليلِ، ثم قالت: فإذا سكَتَ المؤذِّنُ من صلاة الفجرِ، وتبيَّن له الفجرُ، قام فركَعَ ركعتينِ خفيفتينِ، ثم اضطجعَ على شِقِّه الأيمنِ، حتى يأتيَه المؤذِّنُ للإقامةِ».

الآيات المستحب قراءتها في سنة الفجر

ويُسنُّ أن يَقرأَ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الثَّانية الإخلاص، أو في الأولى: «قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ...» [البقرة: 136]، و«قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا...» [آل عمران: 64].

ولفتت الدار إلى أنّه مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع ركعتا الفجر، أي سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وقالت أيضا إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.

وأشارت إلى أنّه الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي.