خبير في الشأن الإسرائيلي: جثث الفلسطينيين تبخرت بسبب الأسلحة المحظورة

قال خبير الشؤون الإسرائيلية إسماعيل المسلماني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إذ استخدم الأسلحة المحظورة وغير الشرعية على المستويين الدولي والقانوني.

استخدام الفسفور الأبيض في إسرائيل

وأضاف المسلماني عبر تطبيق sky pe، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض والمواد الكيماوية غير الشرعية على المستوى الدولي.

تبخر جثث الضحايا الفلسطينيين

وأوضح أن جثث الضحايا الفلسطينيين تبخرت بسبب هذه الأسلحة المحظورة، كما أنه في أثناء عملية الحصار التي جريت في مستشفى الشفاء أو الميداني، يجرى أخذ الجثث وتحليليها وفحصها، ثم وضعها في مواد كيماوية.

وأشار إلى أن مخيم نور شمس نموذج لما يجرى في قطاع غزة، موضحا أن 53 ساعة من تدمير البنية التحتية «لا مياه، ولا كهرباء، ولا تواصل، ولا خروج».