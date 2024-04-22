المونتيرة منى الصبان: رسالتي تعليم اللغة السينمائية لجميع الناطقين بالعربية

انطلقت، منذ قليل، الندوة الخاصة بمنى الصبان أستاذ المونتير، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة المقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان.

وقالت الدكتورة منى الصبان خلال الندوة، إن رسالتها في الحياة هو تعليم اللغة السينمائية لجميع الناطقين باللغة العربية في العالم قائلة: «عندي شباب كتير جدا بيدرسوا صيدلة مهندسين دكاترة محامين، منهم ناس لما جابوا مجاميع عالية أهلهم رفضوا يدخلوا معهد سينما فبيدخلوا كليات قمة وبعدين يدرسوا سينما».

وتابعت منى الصبان قائلة: «وكمان عندي طلبة من كل دول العالم ولذلك مدرستي منتشرة في جميع أنحاء العالم وظريف أن رسالتي بتوصل لهؤلاء الشباب وعندي خريجة عندها 77 سنة».

منى الصبان تستعرض تكريم الرئيس السيسي لها في مهرجان أسوان

وحرصت الدكتورة منى الصبان أستاذ المونتير على استعراض تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ضمن يوم المرأة المصرية، وذلك خلال ندوتها المقامة الآن ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة.

وكشفت منى الصبان كواليس الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل تسلمها التكريم منه فقالت: «اللي بتقول عليه المذيعة أنا اللي عملاه قالي حاجة عظيمة وقولتله إزاي مزورتناش في أكاديمية الفنون قالي هاجي أزوركم وبعدين قولتله قدرت أوصل لشباب المحافظات قالي دي حاجة عظيمة ووعدني إنه هيدعمني».