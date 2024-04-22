‎انخفاض أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 80 جنيها

قال عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية، إن ‎بورصة الدواجن اليوم سجلت سعر الفراخ البيضاء بالمزارع بسعر 73 وحتى 75 جنيها، بانخفاض بلغ أكثر من 20 جنيها منذ نهاية شهر رمضان المبارك وحتى الآن.

أسعار الفراخ البيضاء

وأضاف «السيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفراخ البيضاء تباع في الأسواق اليوم بسعر يتراوح ما بين 80 لـ82 جنيها بالأسواق في أغلب المحافظات، مشيرا إلى أن الأسعار قد تهبط أو تزيد قليلا بحسب المناطق المباع فيها السلعة، وعدد الحلقات الوسيطة التي قامت بتوزيع الدواجن.

وأوضح أن أسعار البيض الأحمر والأبيض تتراوح حاليا من 150 لـ155 جنيها في الأسواق، وهبط أسعارها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بواقع 3 جنيهات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة حددت سعر بيع طبق البيض بـ140 جنيها، غير أن وجود حالة من النقص فيما يخص الأمهات حال دون تحقيق ذلك الرقم حتى الآن في الأسواق، ولا يزال السعر مرتفعا قليلا.

استقرار سعر البيض في الأسواق

ولفت إلى أن استقرار سعر البيض وهبوطه بشكل ملحوظ سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة مع بدايات شهر أغسطس من العام الجاري، فيما تظل وزارة الزراعة هي المعيار الأساسي والرئيسي في تحديد الأسعار بالنسبة للشركات، الأمر الذي يخضع له التجار ومن ثم يقل سعر المنتج في السوق.