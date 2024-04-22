مستشفيات سوهاج الجامعية تؤكد جاهزيتها لاستقبال 50 مصابا فلسطينيا غدا (صور)

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنّ المستشفيات الجامعية مستعدة وجاهزة لاستقبال مصابين غزة، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على إتاحة الفرصة بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، موضحا أنه تمت التجهيزات على أعلى مستوى من الطواقم الطبية وغرف الإقامة في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو الرعايات والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي وغيرها من التخصصات المطلوبة.

المستشفيات الجامعية لجامعة سوهاج

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم للأقسام والأجنحة الخاصة باستقبال 50 مصابا فلسطينيا، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة.

وخلال الجولة التفقدية أكد رئيس الجامعة بنفسه على صلاحية جميع المرافق والأجهزة الطبية وغير الطبية وجاهزيتها لاستقبال المصابين، مشددا على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لهم، وتهيئة البيئة المكانية والنفسية للمصابين وذويهم منذ اللحظات الأولي لوصولهم، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينين.

وحرص النعماني، خلال الزيارة على التواصل مع الطاقم الطبى الذي سوف يكون في استقبال المصابين بالمستشفى ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التي سيجريها للمصابين وذويهم، موجها جميع الفرق الطبية ببذل قصاري جهودهم لخدمة الأشقاء الفلسطينين في بلدهم الثاني مصر.

ومن جهته، كشف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية طب جامعة سوهاج، عن خطة الاستقبال والعلاج التي وضعتها الجامعة للمصابين، وتشمل الاستقبال في غرفة الفرز العمومية لإجراء الفحوصات الأولية والتحاليل المخبرية، والإشاعات العادية والمقطعية والرنين للحالات التي تستدعي ذلك، يعقبها نقل المرضي وذويهم الي الجناح الاقتصادي بالمستشفي القديم، موجها بتقديم كافة الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة.

وأضاف الدكتور احمد فتحي النحاس ان الجولة شملت تفقد غرف الاستقبال وتحهيزاتها السريرية، وكذلك غرف الاقامة للمرضي وذويهم بالجناح الاقتصادي، مناشداً جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بالوقوف يداً واحدة والعمل كفريق واحد في سبيل خدمة اشقائهم في غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية والجسدية التي تمارس ضدهم لأكثر من ٦ أشهر علي التوالي.