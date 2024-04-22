الكاتب الصحفي نور القلعاوي: مصر تبذل جهودا لدعم القضية الفلسطينية دوليا

قال نور القلعاوي، مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، ممتد على مدار تاريخ القضية الفلسطينية ويقوم على أكثر من محور أولها وأهمها إرسال المساعدات الإنسانية برًا وجوًا للأشقاء الفلسطينيين.

تخطت المساعدات الإنسانية مئات الألف من الأطنان

وأضاف «القلعاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن خلال 100 يوم الأولى لحرب غزة، تخطت المساعدات الإنسانية مئات الآلاف من الأطنان، من مساعدات طبية، وغذائية، بالإضافة إلى المواد الإغاثية، لافتا إلى أن معبر رفح يستقبل الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بداخل المستشفيات المصرية.

وأشار مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، إلى أن الدور المصري يمتد إلى محاور أخرى منها المحور السياسي، موضحا أن دائما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاءاتهما واتصالاتهما برؤساء دول العالم على ضرورة التهدئة في قطاع غزة من أجل السلام العالمي، وضرورة إقامة دولة الفلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تعمل على تحفيز القانون الدولي لدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر تعمل على تحفيز القانون الدولي لدعم القضية الفلسطينية، التي تمثل في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية التي حاولت القاهرة خلالها أن تثبت أن الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض، لافتا إلى أن مصر دائما بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تصل إلى هدنة لقطاع غزة.