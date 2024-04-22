صانع محتوى: الأب العمود الفقري للبيت.. وغيابه يهدد الزواج ويضاعف نسب الطلاق

قال يحيى فؤاد صانع المحتوى، إن مجتمعنا الآن يعاني من خلافات بين الأزواج، ونسب طلاق كثيرة سببها العمود الفقري للبيت «الأب»، موضحًا أن هذه الخلافات تندرج تحت اللاوعي بماهية الزواج وأهميته.

ليس كل رجل أب أو زوج

وأكد خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وشيرين عفت، أنه ليس كل رجل أب أو زوج.

وشدد على «ضرورة المعرفة بأهمية الزواج، والوعي بالنفس، وأبقى عارف أنا جاهز للزواج نفسيًا وماديًا ولا لا، وأسأل نفسي أنا أنفع أكون أب أو زوج؟».

عدم وجود الأب في البيت يعني عدم وجود الحماية

وأوضح أن عدم وجود الأب في البيت أو في حياة البنت بشكل خاص، يعني عدم وجود الاهتمام والحماية: «البنت لما بتكبر وفي ظل انفتاح المجتمعات وانتشار السوشيال ميديا، بتدور عليا الآمان بره، وعلميا البنت محاتجة الأب عشان يحسسها بالأمان والحب الغير مشروط»، مؤكدا: «مفيش بنت شبعت حب واحتواء من أب، وطلع عندها مشاكل نفسية».