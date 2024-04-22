باحث في الشؤون الإسرائيلية: مساعدات واشنطن لتل أبيب غير مسبوقة

أكد نظير مجلي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل تقليدية؛ لأنه دائمًا ما تقف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل دون حدود، ولكن هذه المساعدات غير مسبوقة من ناحية الحجم والمضمون، لأنها عبارة عن تقديم أسلحة جديدة لإسرائيل.

المساعدات تتضمن أسلحة جديدة وقنابل ذكية

وأوضح خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية» أن المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل تتضمن أسلحة جديدة وقنابل ذكية عادة ما تستخدم في ضرب الأنفاق، ويعتقد البعض أنها جاءت لكي تعزز قوة إسرائيل في حربها مع لبنان، ويقال إن هذا الدعم جاء لأنه تقليدي من أمريكا لإسرائيل بعض النظر عن حكومة إسرائيل، والتي تضع عراقيل أمام المخططات الأمريكية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

في إسرائيل حالة من التشكيك

وشدد على أنه دائمًا ما يكون هناك في إسرائيل حالة من التشكيك المستمر في كل شيء، ولذلك يقولون أنهم يخشون من هذا العناق بين أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت منذ بداية الحرب بتقديم 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، وهو ما ظهر في وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زياته إلى تل أبيب، بتقديم مساعدات إسرائيل 14 مليار دولار.

وأشار إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه لإسرائيل هو دعم لإسرائيل ومازال الدعم الأمريكي لتل أبيب مستمر، مؤكدًا أنه خلال الحرب دخلت حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية في صراع شديد وخلافات جوهرية في عدد من القضايا تتعلق بإدارة الحرب وأهداف هذه الحرب.

وتابع: «الهجوم الإيراني على إسرائيل هو من أراح الحكومة في إسرائيل من الخلاف مع الإدارة الأمريكية»، موضحًا أن الرد الإيراني أعاد العلاقات بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية، منوهًا بأنه بعد ساعة واحدة من هذا القرار بدأ القادة الإسرائيليين في هجوم على أمريكا لإجراء تحقيق على وحدة عسكرية قامت بممارسات سيئة في غزة.