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دراما المتحدة

أحمد ناجي قمحة: مصر الدولة الوحيدة المحافظة على كيانها ضد كل ما يخطط للمنطقة

كتب:

محمد عزالدين
08:40 م | الإثنين 22 أبريل 2024
الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها عمود صلب، واستطاعت الحفاظ على كيانها ضد كل ما يُخطط للمنطقة، مشددًا أنها مستمرة في التصدي برشادة وعقلانية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن «الصراع في المنطقة متعلق بتفاعلات تجعل الدول العربية تتكبد المزيد من الجراح مع العلم أنها دول مجروحة بالأساس».

وتابع: «الدول العربية في غمار صراع إقليمي وصراع أكبر من الإقليمي، فالصراع الدولي هو صراع إرادات وليس صراع حضارات، إرادة الشرق مقابل إرادة الغرب، وجرى تفجير الصراعات في أكثر من بقعة، مثلا جرى تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بالإضافة إلى تايوان وأوكرانيا، وهي المناطق المؤهلة للمزيد من الأحداث».

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