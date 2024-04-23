حالة نادرة.. أم تنجب طفلتها بعد تحذيرات الأطباء من المستحيل: «وفّت بعهدها»

لم يتوقع أحد أن تأتي الطفلة عهد إلى الدنيا دون أيّة إصابات أو تشوهات خلقية؛ فرغم تحذيرات الأطباء لأمها فيروز أحمد، صاحبة الـ 27 عامًا، بضرورة إجهاض الجنين حتى لا يتأثر بجرعات الكيماوي التي تتناولها للعلاج من سرطان الغدد الليمفاوية، إلا أنها رفضت وتمسّكت بإنجاب طفلتها مهما كانت العواقب.

الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية

«سميتها عهد لأنها وفّت بعهدها معي وأنارت الدنيا»، بحسب ما قالته فيروز خلال حديثها لـ «الوطن». فمنذ حوالي 5 أعوام أصيبت فيروز بأعراض غريبة عليها بدأت بسخونة وكحة شديدتين جعلتاها لا تستطيع الحركة أو القيام بمهامها اليومية، ولم يستطع الأطباء تشخيصها في بداية الأمر حتى انتشرت «بروز وكلاكيع»، حسب تعبيرها، على صدرها وتحت إبطيها، وطلب منها الأطباء أخذ عينة وتحليلها حتى علمت بإصابتها بالسرطان.

اكتشاف الحمل أثناء المسح الذري

رحلة شاقة مؤلمة عاشتها فيروز مع جلسات الكيماوي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة: «في وسط ألمي وتعبِي اتّفاجأت أنّي حامل وأنا أقوم بمسح ذري من 5 سنوات، وذلك كان بعد زواجي بحوالي 3 سنوات وإنجابي لطفلتين قبل عهد»، مؤكدة أن جميع الأطباء تعجّبوا من تكوّن الجنين في رحمها رغم جلسات الكيماوي التي تُضعِف القدرة على الإنجاب بشكلٍ كبيرٍ جدًا، حسب قولها، وحينها طلبت منها طبيبتها إجهاض الجنين على الفور حتى لا يولد بتشوهات خلقية جراء تعرضه للمواد المشعة خلال جلسات الكيماوي.

«في الأول سمعت كلام الدكتورة لأنّني قلتُ حرام أن أُولدها وتطلع مشوهة فأخذت شريطين دواء لإجهاضها، لكن ربّنا لم يُرِد أن تنزل»، كما أضافت فيروز أنها لم تشعر بأي ألم جراء تناول دواء الإجهاض، وذهبت لإجراء أشعة وتحاليل ليؤكد لها الطبيب أن الجنين مستقر في الرحم، لتقرّر بذلك الاحتفاظ بطفلتها التي لم يُرِد الله إجهاضها رغم محاولات الجميع.

ولادة طفلة سليمة

تبلغ عهد 5 أعوام من عمرها، طفلة جميلة وذكية أرادها الله أن تكون نورًا في بيتنا، بحسب تعبير فيروز التي تماثلت للشفاء منذ حوالي عامين بعد إجرائها عملية زرع نخاع.

تؤكد فيروز أن عهد جاءت إلى الحياة لتُثبت للجميع أن قدرة الله وإرادته فوق كل شيء: «كل ما بشوفها بقول سبحان الله.. دي آية من عند ربنا».

وقررت فيروز بعد مرورها بتلك التجربة إنشاء مجموعة على موقع «فيسبوك»، لدعم مرضى السرطان من خلال رواية قصتها وتأكيدها للجميع أن هناك أملًا كبيرًا في الشفاء.