5 نصائح لعلاج اسمرار الشفاه.. تجنبي هذه العادات الخاطئة

جلد الشفاه يحتاج إلى العناية أيضًا مثل باقي البشرة حتى يبدوان نضرتين وفي حالة صحية جيدة، لكن الكثير من النساء والفتيات يتعرضن لمشكلة اسمرار الشفاه التي تدفعهن إلى الإسراف في استخدام مستحضرات التجميل، التي لا تمثل حلًا جذريًا بل قد تسبب تفاقم المشكلة، لذلك، نقدم في السطور التالية حلولًا فعالة لاسمرار الشفاه.

أسباب اسمرار الشفاه

يعود تغير لون الشفاه ليصبح داكنًا إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلق بالعادات اليومية الخاطئة مثل التدخين ولعق الشفاه أو تقشيرها بالأسنان، ومنها ما يتعلق بقلة الوعي بشأن مستحضرات التجميل. كل ذلك يؤدي إلى تشققها وجفافها، ومع الوقت يتغير لونها، ووفقًا لتصريحات تلفزيونية لخبيرة التجميل ياسمين نبيل، تزداد مشكلة اسمرار الشفاه خلال فصل الصيف بسبب التعرض لآشعة الشمس القوية لساعات طويلة، ويصبح الأمر أكثر سوءًا في حال إهمال وضع المرطبات أو استخدام الكثير من أحمر الشفاه، الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر بجلد الشفاه وتصيبه بالجفاف.

علاج اسمرار الشفاه

العناية اليومية بالشفاه تتطلب الابتعاد عن مسببات تحولها إلى اللون الداكن أو الباهت، مع اتباع عادات صحية للحفاظ عليها من التشققات والجفاف، وبحسب موقع «wiki how» يمكن علاج اسمرار الشفاه باتباع النصائح التالية:

1. الحرص على شرب كمية من الماء لضمان ترطيب الشفاه وتجنب جفاف الجلد.

2. استخدام أنواع مضمونة من مرطبات الشفاه قبل التعرض للشمس.

3. إزالة أحمر الشفاه قبل النوم لمنع تفاعل المركبات الكيميائية بالشفاه خلال ساعات النوم.

4. استخدام منتجات طبيعية لتقشير الشفتين وإزالة الجلد الميت بهما، مثل العسل الذي يمكن استخدامه في تدليك الشفتين بلطف حتى تتقشر الشفاه بشكل صحي لا يسبب الضرر.

5. تدليك الشفاه بزيت جوز الهند أو الصبار بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية بها.