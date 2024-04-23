بدون حرمان أو ذهاب للجيم.. 5 طرق طبيعية لإنقاص وزنك بسهولة

يسعى الكثير من أصحاب الوزن الزائد إلى التخلص من الدهون المتراكمة في أجسادهم بطرق طبيعية، بعيدًا عن الأنظمة الغذائية القاسية التي يصعب الالتزام بها، وعن صالات الألعاب الرياضية التي قد لا تتناسب مع أوقاتهم أو قد لا يتمكنون من ممارسة التمارين الشاقة فيها.

قدم موقع «healthline» الطبي 5 طرق معتمدة، تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسهولة دون حرمان أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في الجيم، وهي كالتالي:

تقسيم الوجبات والمضغ البطيء

يُمكنك تناول نفس الوجبات التي تتناولها الأسرة مع اتباع أسلوب التقسيم، من خلال تقسيم وجبة الغداء على سبيل المثال لتناولها على مرتين، ما قد يساعدك على تقليل كمية الطعام بالتدريج، وينبغي عليك مضغ الطعام ببطء لأن تلك الحيلة ستشعرك بالشبع سريعًا.

اشرب كميات وفيرة من الماء

احرص على شرب الماء بانتظام وبكميات وفيرة؛ لأن ذلك يساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء وتناول كميات أقل من الطعام، كما يساعد شرب الماء على تحسين عملية التمثيل الغذائي والهضم.

احصل على قسط كافي من النوم

أثبتت الأبحاث والدراسات أن السهر وعدم الحصول على قسط كافي من النوم يعزز هرمونات محفزة للشهية ما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام في الليل، لذا ينبغي الحرص على النوم مُبكرًا قدر الإمكان، مع الحصول على قسط كاف من النوم فيما لا يقل عن 6 ساعات يوميًا.

استبدال المشروبات المُصنعة بالعصائر الطبيعية

يزيد تناول المشروبات المُصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر من خطر الإصابة بالسمنة والوزن الزائد، فضلًا عن الإصابة بالعديد من الأمراض؛ لذا ينبغي استبدالها بالعصائر الطبيعية غير المحلاة أو مشروب القهوة والشاي الأخضر.

مارس تمارين التنفس والتأمل

يساعد ممارسة تمارين التأمل والتنفس على التخلص من التوتر والقلق، اللذان يسببان ارتفاع هرمون الكورتيزول وبالتالي الشعور الدائم بالجوع؛ لذا حاول التنفس وممارسة تمارين التأمل واليوجا لخفض حدة التوتر.

وتنصح منار محمود، مُدربة اللياقة البدنية خلال حديثها لـ «الوطن»، الأشخاص الراغبين في خفض أوزانهم أن يحرصون على ممارسة رياضة المشي السريع، في حالة عدم قدرتهم على الذهاب للجيم، لأن إنقاص الوزن يحتاج إلى القيام بأي نشاط حركي حتى يمكن الحصول على نتائج مقبولة في مدة قصيرة: «لازم جنب تنظيم الطعام يكون فيه أي نشاط حركي يساعد على حرق الدهون بمعدل أسرع».