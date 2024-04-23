انطلاق المؤتمر الدولي التاسع للغزل والنسيج بمشاركة وفود من 11 دولة عربية

بدأت أعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، منذ قليل،، والذي تستضيفه مصر بمشاركة وفود 11 دولة عربية، الذي يناقش المؤتمر هذا العام أهم الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج في المنطقة العربية، مع إيجاد توصيات للنهوض بالصناعة العربية في مجال الغزل والنسيج.

وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بصناعة النسيج، إذ تمثل أكبر ثاني صناعة في مصر، كما تمّ تدشين أكبر مصنع للنسيج في العالم بمدينة المحلة في العام الماضي مع توقعات أنَ تصل الصادرات المصرية من هذه الصناعة لـ10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس

وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، لـ«الوطن» إنَّ المؤتمر يهدف للوصول إلى طرق لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي حول العالم، وكذلك السعي نحو تنميته وتطويره ليكون عجلة أساسية من عجلات التنمية والتقدم الاقتصادي والإنتاج.

عمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس

وتابع: نتوقع أن نخرج من المؤتمر بتوصيات تهم جميع أفراد الصناعة التي تعتبر واحدة من أكبر الصناعات المصرية، وتعيد ريادتها مرة أخرى إلى الصدارة، لأنها صناعة لها باع كبير في دفع عجلات الإنتاج والتنمية، ومن هذا المؤتمر ندعو صناع القرار حول العالم بالمزيد من المشاركة المجتمعية للعمال، والعمل على تبني تكتلات اقتصادية نزيهة ووطنية لمواجهة المخططات الاحتكارية التي تتبناها دول رأسمالية متوحشة.