وزير العمل: عقود توظيف لذوي الهمم وملتقى للصحة المهنية في جنوب سيناء

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، تسليم عقود عمل لذوي الهمم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

تأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل

جاء ذلك خلال الجولة التي يقوم بها اليوم الثلاثاء، وزير العمل في محافظة جنوب سيناء وبرفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث يشهد ، خلال الجولة، الفعاليات التي تنظمها مديرية العمل بالمحافظة.

كما يشهد وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل.

ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية

وأصدرت وزارة العمل بيانا، أكدت فيه، على حضور الوزير والمحافظ ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، في إطار فعاليات مُلتقيات ومُبادرات السلامة والصحة المهنية، بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم «السلامة العالمي»، الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام.

وأشار البيان إلى أن هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، تأتي استكماًلا لدور الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وبين أطراف العمل والإنتاج، ويتضمن برامج التوعية موضوع «تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل»، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية في احتفالاتها بيوم «السلامة العالمي» لعام 2024.