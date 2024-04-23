بشرى سارة.. حوافز جديد لهؤلاء الموظفين بقيمة 1.5 مليار جنيه

كشف مشروع موازنة السنة المالية الحالية 2024-2025 زيادة مخصصات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بواقع 81 مليار جنيه، لاستفادة الجزء الأكبر من الموظفين من هذه الزيادة لتحسين أجور العاملين في الدرجات الوسطى، فضلا عن موظفي قطاعي الصحة والتعليم.

الموازنة العامة للعام المالي الجديد

وتضمنت الموازنة العامة للعام المالي الجديد المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، فضلا عن استهداف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق الصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام 2014-2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.