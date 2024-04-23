‎تفاصيل مسابقة توفاس الدولية.. اختبار لطلاب 8 صفوف دراسية إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ‎مسابقة توفاس الدولية في مادة الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، مشيرةً إلى أن هذا الاختبار يقيم المهارات الأكاديمية للطلاب في الرياضيات، ونتائج الاختبار توفر للمعلمين معلومات مفصلة عن نقاط القوة والصعف عند الطلاب .

مسابقة توفاس الدولية

وأوضحت وزارة التعليم، أن مسابقة توفاس الدولية، تقوم علي تهيئة الطالب للتعامل مع المسائل الرياضية دون استخدام الآلة الحاسبة وتنمية قدراتهم الأكاديمية والحسابية، ويساعد أولياء الأمور على فهم نقاط ضعف أطفالهم والصعوبات التي تواجههم، ويوفر للمعلمين معلومات مفصلة عن أداء الطلاب ويمنح الطلاب تصنيفاً عالمياً لتشجيعهم .

اختبارات مسابقة توفاس الدولية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل اختبارات مسابقة توفاس الدولية وهي كالتالي:-

- يعقد الاختبارات يوم الأحد والأثنين 28 و29 إبريل المقبل الكترونيا.

- يعقد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

- اختبار توفاس TOFAS في الرياضيات.

- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

- الاختبار مدته 40 دقيقة بدون استخدام الة حاسبة.

- النتيجة تظهر بعد أسبوعين بشكل مفصل وتحليل المستوى لكل طالب.

- الاختبار مجاني.

- الاختبار يقيس مدى التأسيس الأكاديمي للطالب في الرياضيات ويقارنه بمستوى عالمي.

- يحصل الطالب على شهادة إذا حصل على نسبة الـ80% أو أعلى في الاختبار.