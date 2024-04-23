100 قرية استفادت من مشروع الوصلات المنزلية بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، تنظيم ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الشركات الشقيقة من المنوفية ودمياط والغربية، بحضور وفد من وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان.

برنامج الوصلات المنزلية بالدقهلية

وأكدت مياه الدقهلية أن الورشة جاءت في إطار أعمال التحقق من الوصلات المنزلية لشركات المرحلة الثانية من برنامج الوصلات المنزلية، وهم شركات (المنوفية والغربية ودمياط).

وجرى تنظيم الورشة من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وبحضور وحدة التعاون الدولى بشركة الدقهلية، وتناولت عرض ما تم تحقيقه من إنجازات المرحلة الأولى فى أعمال تحقيق الوصلات المطلوبة بشركة الدقهلية لكونها أكثر شركة تحقيقاً للوصلات بالمرحلة الأولى.

وأضاف أنه تم عرض الجهوذ المبذولة والخبرات السابقة والاستعدادات اللازمة لجاهزية الوصلات والمستندات المطلوب توافرها قبل بدء أعمال التحقق من جهة التحقق المستقلة، ونقل تلك الخبرات بشركات المرحلة الثانية لتحقيق النسب المستهدفة منها.

وجاء البرنامج بهدف توفير خدمة متكاملة للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، والمحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث.

100 قرية مستفيدة بمشروع الوصلات المنزلية بالدقهلية

ويستهدف حوالي 710 ألف نسمة بالقرى التى تعانى من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد القري المستفيدة من المشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز (ميت غمر – أجا – السنبلاوين – تمي الأمديد – المنزلة – الجمالية – منية النصر – دكرنس) وتقدر تكلفة تلك المشروعات بالبرنامج بمحافظة الدقهلية بأكثر من 6.5 مليار جنيه.