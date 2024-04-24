تراجع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 24-4-2024

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، حيث تراجعت 12 جنيهًا في الكيلو، لتُباع الفراخ البيضاء اليوم بـ84 جنيهًا مقارنة بـ96 جنيهًا أمس.

سبب تراجع الفراخ

ويأتي انخفاض الفراخ البيضاء بسبب تراجع الشراء الأسبوع الحالي، وترصد السطور التالية تفاصيل أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 73 جنيها في بورصة الدواجن، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 84 جنيها وهو أقل من المحدد من مجلس الوزراء، نتيجة تراجع الطلب على شراء الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 103 جنيهات تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر 114 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم الأربعاء 24-4-2024 بـ85 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بـ97 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

- استقرت أسعار مصنعات الدواجن، ووصل سعر كيلو البانيه إلى 210 جنيهات.

- سعر الشيش طاووق 215 جنيها.

- الأوراك 98 جنيها.

- الكبدة 110 جنيهات.