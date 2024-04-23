«القاهرة الإخبارية»: تطور نوعي في العمليات العسكرية بالجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن هناك تطورا نوعيا في العمليات العسكرية بالجنوب اللبناني، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم غارة جوية على بلدة عدلون، إذ تم استهداف سيارة كان يستقلها قيادي في حزب الله، وهذه منطقة بعيدة للغاية عن قواعد الاشتباك، وتبعد قرابة 20 كم عن الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة على القناة، أن جيش الاحتلال قام عبر مسيرة باستهداف سيارة في هذه المنطقة، ورد حزب الله بتوجيه مسيرات عدة في عملية مركبة، كما وصفها حزب الله، واستهدفت شمال مدينة عكا لأول مرة منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني، وهي أبعد نقطة يصلها طيران وأسلحة حزب الله.

حزب الله مستمر في استهدافاته

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن حزب الله استهدف عبر هذه المسيرات مقرين لقيادات عسكرية في هذه المنطقة، هما مقر لقيادة اللواء جولاني، ومقر لوحدة تسمى «إيجوز» في سكنة عسكرية شمال مدينة عكا، وهي عملية استخدم فيها الحزب طائرات مسيرة على سبيل الاستطلاع والتمويه لإشغال القبة الحديدية، ثم أرسل مسيرات انقضاضية أصابت أهدافها.