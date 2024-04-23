بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين نواب رئيس مركز بيلا ورؤساء القرى

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 744 لسنة 2024، بحركة تنقلات محدودة بين نواب رئيس مركز ومدينة بيلا وعدد من رؤساء القرى، وذلك بما يصب في صالح العمل وكذا ضخ دماء جديدة في القرى.

أسماء المكلفين الجدد

وشمل القرار تكليف أحمد عبد الواحد عبد الله عيسى، نائباً لرئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون القرى 1 «الجرايدة - الحوة - روس الفرخ - الشطوط - كفر العجمي - حاذق»، ومحمد أمير محمد فهمي ضبعون، نائباً لرئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون القرى 2 «أبو بدوي - إبشان - الكوم الطويل - الناصرية - دار السلام»، وعاطف عبد المنصف عبد العظيم، نائباً لرئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون الإزالات والإشغالات بالمركز والمدينة.

كما تضمن القرار تكليف إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم سيد، رئيساً للوحدة المحلية لقرية الحوة، وعلي طه غازي المطري، رئيساً للوحدة المحلية لقرية الناصرية، وإبراهيم محمد السيد طه، رئيساً للوحدة المحلية لقرية دار السلام.

الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والوحدات القروية التابعة، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.