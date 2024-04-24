سماع دوي انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء قصف روسي كتب: شريف سليمان 12:25 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024 الحرب الروسية الأوكرانية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، سماع دوي انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء قصف روسي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باحثة شؤون دولية: روسيا تزيد إنفاقها العسكري لتوسيع رقعة تواجدها في إفريقيا باحث: روسيا ستمد إيران بطائرات «سو 35» وصواريخ دفاع جوي حال تعرضها لهجوم إسرائيلي مستشار السياسة الخارجية الأوكراني: كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات وصول 90 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا إلى ميناء دمياط البحري المركز الأوكراني: الحرب دفعت روسيا وأمريكا لمواجهات شبه مباشرة روسيا تكثّف هجماتها الصاروخية تجاه المناطق الشرقية والشمالية لأوكرانيا مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف مفاجأة بشأن تورط روسيا في التصعيد الإيراني الإسرائيلي روسيا أوكرانيا بقلم شريف سليمان