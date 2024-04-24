5 خدمات مصرفية متاحة خلال إجازة البنوك.. تعرف عليها

كشف البنك المركزي المصري عن إجازة جميع البنوك في مصر غدا الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويأتي بعد ذلك الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل 28 أبريل 2024.

ونرصد في السطور التالية خدمات مصرفية متاحة خلال إجازة عيد تحرير سيناء والإجازة الأسبوعية بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

خدمات متاحة خلال الإجازات

- إمكانية السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- يمكن استخدام المحفظة الذكية للتحويل أو دفع الفواتير.

- إمكانية التحويل النقدي سواء عن طريق تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري أو ماكينات الصراف الآلي، أو التطبيقات الخاصة بالبنوك.

إجازة البنوك بمناسبة تحرير سيناء

- شراء أو كسر الشهادات الادخارية أو الودائع من خلال الموبايل بنكي.

- تتيح البنوك إمكانية مراجعة رصيد الحساب من خلال الـATM أو التطبيقات.

- يمكن سداد المستحقات الخاصة بالبطاقات البنكية.

- تحميل كشف حساب لبطاقات الائتمان والحسابات المجمعة.

- التواصل مع خدمة العملاء في البنوك للاستفسارات.