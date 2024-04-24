ميناء دمياط يستقبل 21.2 ألف طن قمح خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و410 أطنان؛ تشمل 1475 طن أسمنت صب و15 ألفا و674 طن يوريا و180 طن رمل و10 آلاف و343 طن كلينكر صب و3 آلاف طن مولاس و7 آلاف و738 طن بضائع متنوعة.

واستقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ 7 سفن، وغادرت 5 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66 ألفا و426 طنا تشمل 21 ألفا و245 طن قمح و11 ألفا و940 طن ذرة و7500 طن سكر و11 ألف طن خردة و7851 طن حديد و6 آلاف و890 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

ووصلت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1269 حاوية مكافئة، وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56 ألفا و268 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 220 ألفا و811 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي وبني سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6425 حركة.