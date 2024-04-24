بعد قرار «المركزي».. اعرف الحد الأقصى للسحب اليومي الجديد من الـATM

ذكر الخبير المصرفي وليد عادل، أن قرار رفع حدود السحب والإيداع النقدي في البنوك المصرية من قبل المركزي المصري، جاء بالتزامن مع مطالبة المركزي للبنوك بحصر جميع الالتزامات المطلوبة بالعملة الصعبة؛ لفك بعض القيود على الاستيراد وخروج السلع المكدسة بالموانئ المصرية منذ فترة طويلة انتظاراً لحصول المستوردين على الدولار.

مصرفي: قرار المركزي يستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن يستهدف قرار رفع حدود السحب والإيداع في البنوك المصرية تنشيط الحركة الاقتصادية وتسريع الدورة الإنتاجية، بالتالي حدوث نوع من الانتعاش الاقتصادي.

وقرر البنك المركزي المصري الفترة الماضية، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي سواء من فروع البنوك المصرية أو على ماكينات الصراف الآلي ATM.

وبالنسبة للحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي الحالية من فروع البنوك، يكون 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.

الحد الأقصى للسحب اليومي الجديد من الـATM

ويتساءل البعض عن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM خاصة قبل إجازة عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2024 من البنوك، إذ أنه 30 ألف جنيه.

يذكر أن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي تعتبر المرة الثانية التي قام بها البنك المركزي المصري برفع حدود السحب، بعد أن قام برفعها من 50 ألف جنيه إلى 150 في عام 2022.