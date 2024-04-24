عالم الزلازل الهولندي يحذر من أمر جديد بهذه المناطق.. ماذا سيحدث؟

في نهاية مارس الماضي، حذّر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من حدوث كارثة جديدة وزلزال في منطقة تايوان، وهو ما تحقق في الثالث من أبريل الجاري، إذ شهدت أحداثًا مدمرة تسببت في انهيارات أبنية، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، كما حذّر من وقوع زلازل متتابعة وهو ما حدث بالفعل في بعض الدول خلال الفترة من 11 حتى 23 أبريل، ليخرج من جديد محذّرا من وقوع زلازل ربما تحدث في نفس الأماكن التي حدثت بها.

عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة

«هوجربيتس» أعاد نشر تغريدة عبر صفحته على «إكس»، لهيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي يرأس مجلس إدارتها، قائلًا: «كانت المناطق المحيطة بمنطقة بحر الفلبين نشطة زلزاليًا إلى حد ما في الآونة الأخيرة، خاصة في تايوان، وهذه المناطق قد تشهد أيضًا حدوث زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر».

توقعات عالم الزلازل الهولندي

وأوضح عالم الزلازل الهولندي: «توضح هذه الخريطة مكان وزمان حدوث الزلازل منذ عام 1900، وقد تكون المناطق التي لم تحدث فيها زلازل من قبل أكثر عرضة للخطر الآن»، وهو ما يشير إلى قرب حدوث زلزال مرة أخرى في تايوان أو المناطق المحيطة بها.

وأكد تحذير العالِم، مركز علم الزلازل التابع للحكومة التايوانية حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية « سي إن إيه»، إذ قالت إنّ مركز الزلزال الذي وقع في الثالث من أبريل، جرى تحديده في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة هوالين على عمق 15.5 كيلومتر، وتسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل، وشدته بلغت 6+ على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات.

هل يحدث زلزال في أمريكا الجنوبية؟

وقبل ساعات، حذّر عالم الزلازل الهولندي، من حدوث بعض الهزات في منطقة أمريكا الجنوبية ومحيطها، إذ أعاد نشر تغريده هيئة الاستبيان التي يترأسها، قائلًا: «ربما يكون هذا أيضًا علامة لأمريكا الجنوبية- الإكوادور، بيرو، تشيلي»، ليتفاعل معه عشرات المئات من المواطنين المهتمين بعلم الزلازل.