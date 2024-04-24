120 ألف وظيفة حكومية جديدة في تخصصات مختلفة.. اعرف موعد التقديم

تتضمن الموازنة الجديدة للعام 2024-2025 العديد من الأخبار السارة التي تنتظر بفارغ الصبر ملايين المواطنين، إذ تعكس جهود الحكومة المستمرة في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي، فضلا عن التزام الحكومة بتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، ومن بين الأخبار السارة التي تنتظر المواطنين تعيين 120 ألف موظف في السنة المالية الجديدة.

تعيين 120 ألف موظف في السنة المالية الجديدة

وتعتبر الموازنة الجديدة لعام 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين، وفقا للمنشور الرسمي الذي حصلت عليه «الوطن» الخاص بتفاصيل الموازنة، فإنه جرى تخصيص مبلغ قدره 6.6 مليار جنيه لتعيين عدد 120 ألف مواطن مصري في مختلف القطاعات الحيوية، وهم من «أعضاء المهن الطبية، والمعلمين، والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى»، ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ التزامات الحكومة لتعزيز فرص التوظيف وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الموازنة في الأول من يوليو المقبل وفقًا للقانون.

مزايا مالية للعاملين في القطاعات الحيوية

كما تضمنت الموازنة أيضًا تخصيص مجموعة من المزايا المالية للعاملين في القطاعات الحيوية، ولا سيما العاملين في قطاعات التعليم «ما قبل الجامعي، التعليم العالي والجامعي، والبحث العلمي».

تخصصات الوظائف الحكومية الجديدة 2024

وفي سياق متصل، أكد النائب ياسر عمر رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لا تزال مجتمعة حتى هذه اللحظة للمناقشة أهم البنود في الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، مؤكدا أنها تحمل العديد من الأخبار السارة للمصريين ومن بينها تعيين 120 ألف مواطن في عدد من قطاعات الدولة المختلفة.

تعيين 80 ألف معلم في الموازنة الجديدة

وشرح عمر في تصريحاته لـ«الوطن» كيفية توزيع 120 ألف وظيفة في مختلف قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أنَّ 80 ألف وظيفة منها تُخصص لصالح قطاع التعليم التعليم، ويُخصص منهما تعيين 30 ألف معلم تنفيذًا لقرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بينما قد يكون الـ50 ألف معلم الآخرين بنظام التعاقد، وقد يكون من بينهم المعلمون المحالين للمعاش.

تعيين أعضاء المهن الطبية

كما تطرق عمر إلى الوظائف التي تٌفتح ابوابها خلال الفترة المقبلة ومن بينها الوظائف الخاصة بأعضاء المهن الطبية، مُعبّرًا عن امتنانه لمن يُمارسون هذه المهن داخل مصر، واصفًا إياهم بأنهم يتمتعون «بالمهارة والكفاءة» ويلعبون دورًا بارزًا في تطوير القطاع الطبي قائلا: «حريصون على الاستفادة من أعضاء المهن الطبية الذين يمتلكون مهارات عالية، وسنعمل على توظيفهم واستثمار قدراتهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية الطبية في مصر».

موعد فتح باب التقديم للوظائف الجديدة

وأوضح رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددًا من الوظائف في الجهات الإدارية الأخرى سيعلن عنها في الفترة المقبلة، وذلك بناءً على احتياجات المؤسسات الحكومية، إذ أنه منذ يوم 1- 7-2024 ستبدأ الدولة المصرية في تنفيذ الموازنة الجديدة، وسيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف المطلوبة تباعا.