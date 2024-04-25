في يوم ميلاد علي بدرخان.. ماذا قال عن سندريلا السينما المصرية؟

يحل اليوم ميلاد الفارس الوسيم الذي خطف قلب سندريلا السينما المصرية، المخرج علي بدرخان، الذي أحب سعاد حسني وتزوجها، وقدما معًا مجموعة من الأعمال السينمائية، أشهرها فيلم الراعي والنساء عام 1991 وشفيقة ومتولي عام 1978، كما أنه عمل مخرج مساعد في بداية حياته من خلال فيلم أرض النفاق، بطولة فؤاد المهندس عام 1968.

وتزوج المخرج علي بدرخان من الفنانة سعاد حسني في السبعينيات وعاشا معا 11 عامًا، وبعد الانفصال ظلت صداقتهما مستمرة.

علي بدرخان يشعر بالغيرة علي سعاد حسني

وفي لقاء إذاعي نادر تحدث علي بدرخان عن علاقته بسندريلا الشاشة المصرية وقال: «يعتبر الزواج شركة بين اثنين تظل ناجحة إذا كان بها تفاهم، ويعتبر زواجي من سعاد حسني مزيج من السعادة وراحة البال، كما أن الحب عطاء، وحبي لها هو حب القلب والعقل، وتعتبر الغيرة هي الدليل على وجود الحب وبما إني أحبها إذاً فانا أشعر بالغيرة عليها».

وعندما وجه له سؤالاً بوصفها، قال: «سعاد حسني حبيبتي الطيبة جداً الذكية جداً».

فيلم نادية أول تعارف بين سعاد حسني وعلي بدرخان

أما الراحلة سعاد حسني تحدثت عنه في اللقاء الإذاعي ذاته، وقالت «التقيت به أثناء تصويري لفيلم نادية عام 1969، وكان الانطباع الأول الذي سيطر علي عندما رأيته هو إعجابي به، وباحترامه للناس البسطاء، كما أنه غير مفتعل وشخص صادق، وعندما اعترف لي بحبه صدقته».