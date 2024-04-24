تفاصيل إنشاء جامعة حكومية في سيناء بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدعم المقدم من الدولة المصرية لإحداث التنمية والطفرة الشاملة في شبه جزيرة سيناء، يؤكد رؤيتها أن المستقبل يأتي عن طريق التقدم في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وتوفير بيئة ومناخ علمي مناسب، وهو ما تم الانتباه إليه واستغلال كل جزء في مصر، ولعل إنشاء أول فرع لجامعة حكومية في شبه جزيرة سيناء أولى خطوات التنوع والانتشار.

جامعة السويس في محافظة جنوب سيناء

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه خلال العام الماضي وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء أول فرع للجامعة حكومي في شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار تنفيذ ورؤية الدولة المصرية حول أن تكون جزءا رئيسيا من التنمية في سيناء، منوها إلى أن العمل يجرى لإنشاء الفرع في مدينة أبو رديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، منوها إلى أن إجمالي مساحة الجامعة سيكون 100 فدان.

وأكد حنيجل أن ملف التعليم الجامعي في سيناء شهد تطورا كبيرا بمختلف القطاعات العلمية و البحثية وحصلت سيناء لأول مرة بدعم الرئيس السيسي على الكثير من الدعم في إنشاء الجامعات المختلفة.

معلومات عن جامعة السويس الحكومية في محافظة جنوب سيناء

- المقرر ان تضم المرحلة الأولى للجامعة الحكومية كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة).

- تضم المرحلة الثانية للجامعة كليات:

الطب البشري

طب الأسنان

الصيدلة

العلاج الطبيعي

التمريض

الهندسة

هندسة البترول

التكنولوجيا

الثروة السمكية

اللغات والترجمة

الزراعة الصحراوية والأغذية

التصاميم والفنون

الطب البيطري

الحاسبات والذكاء الاصطناعي.