معلومات عن مرض الفينيل كيتون.. اعرف أسبابه وأعراضه وعلاجه

مرض الفينيل كيتون هو اضطراب في الدم، نتيجة زيادة الحمض الأميني في الجسم، ويعاني منه الرضع، ويحدث بسبب حمل الأب والأم كلاهما الصفة الوراثية الخاصة بالمرض، بالإضافة إلى طفرات مفاجئة تسببت في حدوثه لدى البالغين، ويُعرف هذا المرض بين الناس باسم «الممنوعين من اللحوم».

أسباب مرض الفينيل كيتون

اضطراب يحدث ضمن أمراض التمثيل الغذائي، وينتج عن خلل في الجين المسؤول عن تكوين حمض الفينيل ألانين، وبحسب حديث الدكتور وسام منعم، استشاري أمراض الدم الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن المرض يحدث بسبب اضطراب جيني يحمله الجنين من الأم والأب، ويؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

أعراض الفينيل كيتون

مرض الفينيل كيتون، يسبب الأعراض التالية:

ضعف القدرة الاستيعابية للطفل.

حدوث اضطرابات سلوكية تتمثل في الخمول والكسل.

فرط في النشاط.

اضطرابات في نمو الجسم.

ضعف البنية العظمية.

صعوبة النطق والمشي.

تأخر النمو.

حدوث التهابات جلدية.

ظهور رائحة كريهة.

حدوث نوبات عصبية شديدة.

اضطرابات الصحة العقلية.

علاج المرض

مرض الفينيل كيتون، يؤدي إلى تراكم مواد ضارة في الجسم، ولتجنب أي مضاعفات، يجب اتباع النصائح التالية: