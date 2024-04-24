تشييع جنازة معلم تُوفي أثناء أداء عمله في مدرسة ابتدائية ببني سويف

شيع أهالي مدينة بني سويف وعدد من المعلمين والقيادات التعليمية في المحافظة، منذ قليل، جثمان مُعلم بالمرحلة الابتدائية، إلى مثواه الأخير، في جنازة مهيبة، عقب وفاته متاثرًا بسكتة قلبية مفاجئة أثناء عمله داخل المدرسة.

وفاة معلم داخل مدرسة ابتدائية في بني سويف

وشهدت مدرسة الزهراء الإبتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، اليوم الأربعاء، حالة وفاة معلم تربية فنية، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حيث جرى نقله إلى المستشفى في محاولة لاسعافه إلا أنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين زملائه بالمدرسة.

تعليم بني سويف تنعي المتوفي

وقال الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم في بني سويف لـ«الوطن» إنن المتوفي يدعى أشرف عبد الرؤوف، 56 سنة، معلم مدرسة تربية فنية بمدرسة الزهراء الابتدائية بمدينة بنى سويف، قد لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة عقب توقيعه فى دفتر الحضور بالمدرسة، وتم محاولته نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له.

التصريح بدفن معلم توفى داخل مدرسة في بني سويف

وتابع «جرى نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية ببنى سويف، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله إلى المستشفى، وتم نقله إلى منزله، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتصريح الدفن».

وأدى وفد من إدارة بني سويف التعليمية بقيادة أحمد عزت مدير الإدارة، صلاة الجنازة على المتوفي، بمسجد بني سويف الجديدة، يرافقه وفد من نقابة المعلمين، وسط حالة من الحزن.