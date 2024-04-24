ثلاث محاضرات علمية بمؤتمر مجمع الخالدين.. و30% خصم على الإصدارات غدا

يواصل مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ «رئيس المجمع»، انعقاد جلساته غدًا الخميس، تحت عنوان «اللغة العربية وتحديات العصر: تصورات، واقتراحات، وحلول»؛ حيث يناقش أعضاء المؤتمر في جلستهم المغلقة المصطلحات المقدمة من لجان: الألفاظ والأساليب، والجيولوجيا، والفيزياء.

وفي الجلسة العلنية التي سيديرها الدكتور محمد العبد «عضو المجمع» يلقي الدكتور عائض الردادي «عضو المجمع المراسل من السعودية»، بحثا بعنوان: «الواقع الحضاري وتأثيره على اللغة العربية».

ويلقي الدكتور محمد خليفة الأسود «عضو المجمع الليبي»، بحثا بعنوان «حاجة اللغة العربية في التحليل الصوتي وفي غيره إلى حروف دولية برسمها».

ويلقي الدكتور محمود عبد الباري تهامي «الباحث بالمجمع»، بحثا بعنوان «مستويات التواصل اللغوي بين القارئ والنَّص الروائي العربي»، ثم يُسمح بتلقي التعقيبات والمداخلات من الحضور.

كما يقدم المجمع خصم 30%- في أثناء فترة المؤتمر- على مطبوعاته العلمية، ومجلته المحكَّمة، مع التأكيد على أن الحضور متاح للجميع.