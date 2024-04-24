«المصريين الأحرار» بالسويس يختتم دورة المشغولات اليدوية وإعادة التدوير

اختتم حزب المصريين الأحرار في محافظة السويس الدورة التدريبية الثالثة في برنامج تعليم فن «المشغولات اليدوية وإعادة التدوير»، وذلك بحضور عدد كبير من المشاركات.

وتمّ تنظيم الدورة من قبل لجنة المشروعات الصغيرة بأمانة السويس، برئاسة ميرفت لمعي.

دعم المشروعات الصغيرة

وتهدف هذه الدورة إلى تنمية المجتمع وتعليم الحرف، والحد من البطالة ودعم الراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة والتوفير في ظل الحالة الاقتصادية الحالية، وقامت بالتدريب هاجر محمود.

جاءت الدورة برعاية من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والتنسيق مع الدكتورة هبة تراضى واصل، الأمين العام، وبإشراف الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا وأمين المحافظة.

تصنيع المشغولات اليدوية

وتناولت الدورة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، تعليم فن إعادة التدوير وتصنيع المشغولات اليدوية الأساسية بالمنزل، بالإضافة إلى فن تنسيق الألوان والخامات.

وفي ختام الدورة، تمّ تنظيم معرضا بإشراف اللجنة المنظمة عرض فيه المتدربون ما قاموا بتصميمه من مشغولات يدوية، كتطبيق عملي لما تعلموه.

كما تمّ توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين، وقال الدكتور عادل فاضل، إن الدورة التدريبية لاقت استحسان الكثير من المشاركات، وهناك رغبة كبيرة من قبل عدد كبير منهن للانضمام إلى الدورات القادمة.

وأكد أمين الحزب بالسويس، أنّ هذه الدورة هي جزء من برنامج معد مسبقاً من قبل الحزب، ويتمّ تطبيقه على مراحل لمساعدة المرأة المعيلة على نطاق أوسع وأشمل.