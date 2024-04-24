اتهام نائب وزير الدفاع الروسي بالرشوة.. والكرملين ينفي

يواجه نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف تهما بالرشوة بعد أكثر من سنتين من الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022، فيما ردت الرئاسة الروسية «الكرملين» بنفي تهمة الرشوة الموجهة من محكمة موسكو.

تعليق صارم من متحدث الكرملين الروسي

وبحسب موقع «يورونيوز» أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأنه لا يؤجد شيء مؤكد عن اتهامات الرشاوي الموجهة إلى نائب وزير الدفاع ويتم حاليا التركيز على المعلومات الرسمية وسط رفض التكهنات المختلفة.

تفاصيل التهم الموجهة لنائب وزير الدفاع الروسي

في الوقت الذي أصدرت محكمة موسكو اليوم الأربعاء، قرارا باحتجاز نائب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو للاشتباه في تلقيه رشاوى، وأشارت وكالة «تاس» الروسية أن نائب وزير الدفاع متهم بتلقي رشوة كبيرة على شكل خدمات عقارية عبر أعمال المقاولة لمشاريع تخص وزارة الدفاع الروسية.

من هو نائب وزير الدفاع الروسي؟

ويعاقب القانون الروسي بالسجن لسنوات قد تصل إلى 15 عاما نتيجة تلقي رشوة باعتبارها جريمة جنائية، ويشار إلى أن إيفانوف معين منذ عام 2016 بموجب مرسوم رئاسي في منصبه الجاري وقد أشرف على إدارة الممتلكات والإسكان والدعم الطبي للجيش وبناء وإعادة بناء المنشآت.

عقوبات أمريكية أوروبية على إيفانوف

وأوضحت وسائل إعلام روسية أن إيفانوف كان مسؤولاً عن أعمال البناء في ماريوبول أيضا، في الوقت الذي فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف صاحب العمر الـ 48 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.