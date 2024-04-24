أستاذة قانون دولي: الاتفاق الصيني الأمريكي قادر على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

قالت الدكتور تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إنه عندما ساد التوتر بين إيران وإسرائيل، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا بنظيره الصيني، الذي بدوره تباحث مع وزير الخارجية الإيراني، وأعلن أن طهران لا تريد التصعيد في المنطقة ومع تل أبيب.

وأضافت «برو»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه في المقابل كان هناك ضغط أمريكي على إسرائيل، لعدم الرد على الهجمات الإيرانية، أو أن يكون الرد الإسرائيلي محدودا، وبالتالي الضغوطات الأمريكية على إسرائيل أسفرت بأن الرد كان محدودا، والتحاور والتباحث بين الصين وإيران، أدى لقيام طهران بعدم التصعيد والرد على الهجمات الإسرائيلية مرة أخرى.

ولفتت إلى أن الاتفاق الصيني الأمريكي يمكن أن يهدئ حدة التوترات في الشرق الأوسط، بأن تضغط واشنطن على إسرائيل من أجل عدم التصعيد في المنطقة، أو وقف عدوانها على قطاع غزة، بالمقابل تقوم الصين بالتباحث مع إيران والأطراف المعنية في المنطقة من أجل إيجاد تسوية لهذه القضية الفلسطينية وعقد مؤتمر للسلام.