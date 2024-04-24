خالد أبو بكر: الدولة ليست وحدها المسئولة عن الأسعار

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على مقاطعة أهالي بورسعيد للأسماك؛ بعد ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية، قائلا: إن «ارتفاع الأسعار ليس مسؤولية الدولة وحدها».

وأضاف أبو بكر خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر قناة «on»: «هل الدولة بمفردها مسؤولة عن ارتفاع الأسعار؟.. بقولها بكل ضمير: لأ طبعا».

أوضح خالد أبو بكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن طلب قبل 5 سنوات، بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، والاستغناء عنها، وطالب الحكومة والتجار بمحاولة ضبط الأسعار.

وأضاف أن بعد 5 سنوات ودون مبادرة حكومية؛ قرر أهالي بورسعيد تنفيذ ما طالب به الرئيس السيسي، وقاطعوا شراء الأسماك، وعلى الفور هبطت أسعارها، وبدأت عدوى المقاطعة تنتقل إلى المحافظات الأخرى.