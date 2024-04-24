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خالد أبو بكر: الدولة ليست وحدها المسئولة عن الأسعار

كتب:

حسن سمير
11:14 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر

الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على مقاطعة أهالي بورسعيد للأسماك؛ بعد ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية، قائلا: إن «ارتفاع الأسعار ليس مسؤولية الدولة وحدها».

وأضاف أبو بكر خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر قناة «on»: «هل الدولة بمفردها مسؤولة عن ارتفاع الأسعار؟.. بقولها بكل ضمير: لأ طبعا».

أوضح خالد أبو بكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن طلب قبل 5 سنوات، بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، والاستغناء عنها، وطالب الحكومة والتجار بمحاولة ضبط الأسعار.

وأضاف أن بعد 5 سنوات ودون مبادرة حكومية؛ قرر أهالي بورسعيد تنفيذ ما طالب به الرئيس السيسي، وقاطعوا شراء الأسماك، وعلى الفور هبطت أسعارها، وبدأت عدوى المقاطعة تنتقل إلى المحافظات الأخرى.

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