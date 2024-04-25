أسعار الفراخ اليوم الخميس 25-4-2024.. تراجعت 25 جنيها في أسبوع

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء 25 جنيهًا للكيلو الأسبوع الماضي، حيث سجلت نحو 80 جنيهًا للمستهلك وفق آخر تحديث من بورصة الدواجن والمحال التجارية في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء تواصل التراجع

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 73 جنيهًا للكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسعار 85 جنيهًا في المزرعة، وجاء التراجع الكبير في أسعار الدواجن بداية من الأسبوع الماضي وتوالى الانخفاض حتى اليوم.

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء في البورصة اليوم الخميس 25-4-2024، كما يلي.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 73 جنيها في بورصة الدواجن، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 80 جنيها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

- كما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 100 جنيه تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر 110 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء اليوم الخميس 25-4-2024 بـ84 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بـ96 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

- وتراجعت أسعار مصنعات الدواجن، حيث سجل سعر كيلو البانيه 195 جنيهًا.

- سعر الشيش طاووق 210 جنيهات.

- الأوراك 95 جنيها.

- الكبدة 105 جنيهات.