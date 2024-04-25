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مواجهات نارية في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش.. ومصر تضمن لقب الرجال

كتب:

نانسي علي
11:08 ص | الخميس 25 أبريل 2024
مصطفى عسل

مصطفى عسل

تشهد بطولة الجونة الدولية اللاتينية للإسكواش، المقامة في الوقت الحالي، وتستمر حتى يوم 26 أبريل الجاري، مواجهات نارية في نصف نهائي الرجال والسيدات.

وتأهل 6 لاعبين مصريين لنصف النهائي على مستوى الرجال والسيدات، هم: علي فرج ومصطفى عسل وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد، وفي السيدات تأهلت كل من: نوران جوهر ونور الشربيني

مواجهات نصف نهائي «الجونة الدولية للإسكواش»

تأتي مواجهات نصف النهائي اليوم على النحو التالي:

علي فرج X طارق مؤمن

مصطفى عسل X كريم عبد الجواد

نور الشربيني X البلجيكية تيني جيليس

نوران جوهر X الإنجليزية جورجينا كينيدي

لقب الجونة الدولية للإسكواش يتجه لمصر

يذكر أن مصر ضمنت حصد لقب الرجال في بطولة الجونة الدولية، في ظل تواجد 4 لاعبين مصريين في الدور نصف النهائي.

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