مواجهات نارية في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش.. ومصر تضمن لقب الرجال
كتب:
نانسي علي
11:08 ص | الخميس 25 أبريل 2024
مصطفى عسل
تشهد بطولة الجونة الدولية اللاتينية للإسكواش، المقامة في الوقت الحالي، وتستمر حتى يوم 26 أبريل الجاري، مواجهات نارية في نصف نهائي الرجال والسيدات.
وتأهل 6 لاعبين مصريين لنصف النهائي على مستوى الرجال والسيدات، هم: علي فرج ومصطفى عسل وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد، وفي السيدات تأهلت كل من: نوران جوهر ونور الشربيني
مواجهات نصف نهائي «الجونة الدولية للإسكواش»
تأتي مواجهات نصف النهائي اليوم على النحو التالي:
علي فرج X طارق مؤمن
مصطفى عسل X كريم عبد الجواد
نور الشربيني X البلجيكية تيني جيليس
نوران جوهر X الإنجليزية جورجينا كينيدي
لقب الجونة الدولية للإسكواش يتجه لمصر
يذكر أن مصر ضمنت حصد لقب الرجال في بطولة الجونة الدولية، في ظل تواجد 4 لاعبين مصريين في الدور نصف النهائي.