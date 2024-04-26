«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني في العاصمة الإدارية غدا

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، اجتماعه الدوري في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء الجامعات المختلفة، وقيادات وزارة التعليم العالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

تنسيق الجامعات 2024

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه، عددا من الموضوعات، مثل مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بشأن مشروع إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، والاستعدادات لتنسيق 2024، بجانب متابعة كل الاستعدادات والخطوات الخاصة بالامتحانات، فضلا عن التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وتابعت المصادر، أن العمل بمختلف القطاعات والكليات للترم الثاني يسير على قدم وساق، دون رصد أي مشكلات بشأن الترم الثاني، وأن هناك تأكيد بالالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.