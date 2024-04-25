«زووم أفريقيا» في حلقة خاصة من دولة جامبيا على قناة CBC

تقدم المذيعة سالي عاطف مقدمة برنامج «زووم أفريقيا»، على شاشة قناة CBC اليوم الخميس، الجزء الثاني من حلقتها الخاصة من دولة جامبيا، ضمن رحلة استمرت 17 ساعة، إذ يكشف مامادو صلاح، مدير المتحف الوطني بجامبيا، خلال الحلقة قصة وتاريخ إنشاء المتحف.

وفي جولة خاصة لبرنامج زووم أفريقيا على قناة CBC داخل حديقة القرود يكشف مامو، مرشد الحديقة عن تعدد أنواع القرود وحياتهم، وعن أشهى المأكولات في جامبيا.

زووم أفريقيا

كما أجرت سالي عاطف، لقاء مع ساكو زيمبا «شيف»، ليكشف عن الطعام الأشهر في جامبيا، كما تجري لقاءا خاصا مع حاتم رسلان، سفير دولة جامبيا، ودعوته لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في أفريقيا.

موعد عرض البرنامج

يُذكر أنَّ برنامج زووم أفريقيا من تقديم سالي عاطف، يُذاع كل يوم خميس نهاية كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساء على شاشة قنوات CBC.