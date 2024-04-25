ما هي استراتيجية العمل بدقيقتين؟.. «اخدع عقلك لإنجاز المهام الصعبة»

التسويف شعور يواجه ملايين من الأشخاص، فكثيرًا ما يجد البعض نفسه مثقل بالمهام والمسؤوليات التي لا نهاية لها، وينتهي به الحال إلى المماطلة في إنجازها، لذلك نستعرض في التقرير التالي، استراتيجية جديدة قدمها العلماء للمساعدة في تحقيق المهام المتعددة، وفقاً لموقع «فوربس».

استراتيجية العمل بدقيقتين

تقدم تلك الاستراتيجية حلولًا مبتكرة تساعد في الحد من التسويف الذي يواجه بعض الأشخاص يوميًا، ويمنعهم من إنجاز المهام المطلوبة منهم، وتعني تلك الاستراتيجية القيام بكل ما هو لا يستغرق أكثر من دقيقتين، أي إنجاز المهام البسيطة التي لا تأخذ كثيرًا من الوقت.

وتكمن الاستفادة من هذه الاستراتيجية في محاولة تقليل عدد المهام المطلوبة من الشخص، لإنجاز كل ما هو بسيط، حتى لا تتمكن المماطلة من الفرد وتتراكم المهام عليه، إذ إنه عند تطبيقها عدة مرات خلال يومك، تجد أنك قد حققت عديدًا من الواجبات اليومية.

فوائد استراتيجية العمل بدقيقتين

تساعد استراتيجية العمل بدقيقتين، الفرد في عدة أمور منها:

- زيادة الكفاءة: تساعد على إنجاز المهام أسرع وبكفاءة عالية.

- تعزز التحفيز: تساعد على تحفيز العقل، بالتالي إنجاز مهام أكثر.

- تقلل الفوضى العقلية: عند استخدام هذه الطريقة في إنجاز المهام، فإنك تمنعها من شغل مساحة من عقلك والتسبب في إجهاده وتشتيته.

- تقليل التوتر: تساعد على تخفيف التوتر عن طريق منع تراكم المهام الصغيرة التي غالبًا ما تسبب القلق للفرد.

- تمنع تراكم المهام: وذلك من خلال إنجاز المهمة في وقتها.

- تقلل المماطلة.

- تشجع على العمل بنظام.

- زيادة الإنتاجية.

- تساعد في إدارة الوقت.