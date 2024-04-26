كفاح المرأة في رسالة ماجستير بجامعة الإسكندرية.. 5 مشروعات من أرض الواقع

بعد إنجابها لطفل، قررت إسراء محي الدين، إعداد رسالة ماجستير تجسد معاناة المرأة في الحياة بشكل عام، من خلال اختيار عدة سيدات، تعبر كل سيدة منهن عن جانب معين، معتمدة على التصوير الفوتوغرافي، الذي ينقل صورة حية من الواقع.

تخرجت صاحبة الـ32 عامًا، في كلية تربية نوعية تخصص رسم وتصوير جامعة الإسكندرية، وقررت تحضير رسالة الماجستير الخاصة بها، في التعبير عن معاناة المرأة باستخدام الصورة، بعنوان «الاستفادة من القيم الجمالية في الصورة الفوتوغرافية».

جسدت «إسراء» معاناة المرأة اليومية

تعيش «إسراء» في الإسكندرية، وهي أم لطفل «أركان»، يبلغ من العمر 3 سنوات، وجسدت معاناة المرأة اليومية وما تواجهه من ضغوط، من خلال تسجيل صورة واقعية، تعبر كل سيدة عن مشكلة معينة، منها مشروع «نساء المصنع»، ويركز على النساء اللاتي يعملن في المصانع، ويواجهن مشكلات عديدة: «أغلبهن من كبار السن، مش بيقدروا يشتغلوا ويجاهدوا طول اليوم».

مشروع أمينة.. حكاية أرملة

يجسد مشروع «أمينة» قصة أرملة، تتحمل مسؤولية أبنائها بمفردها، بعد وفاة زوجها، لتواجه أعباء الحياة، وقضت «إسراء» يومًا كاملًا معاها بالمنزل، لتلتقط عدستها الأنشطة اليومية الخاصة بها، ورعايتها للصغار بالإضافة إلى عملها: «قعدت معاها يوم كامل، ونقلت كل اللي بتعيشه».

أما مشروع «روان وابنتها صوفيا»، يجسد معاناة الأم مع أطفالها الرضع، وهي مرحلة مهمة وصعبة جدًا، تواجه أي أم، والمشروع الرابع عن آلام الولادة القيصرية ومخاطرها، لكن الخامس عن بائعات الخضروات في الشارع، والأخير يعبر عن حرية المرأة وثقافتها.

تقديم أعمال فنية تصوير في رسالة «إسراء»

استطاعت «إسراء» أن تحقق هدفها من رسالة الماجستير، بتقديم أعمال فنية تصويرية، والاستفادة من القيمة الجمالية والدرامية، عن طريق الفنون الرقمية بدون استخدام فرشاة، ونقل صورة واقعية من داخل بيوت المرأة، لتشيد اللجنة بأعمالها: «الحمد لله قدرت أعبر عن معاناة المرأة بالتصوير، وأنا كنت أول حركة تصوير فوتوغرافي بالكلية».