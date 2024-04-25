فريق مصري يحصل على المركز الثاني بين 108 دول بجائزة سايبر دريل للأمن السيبراني

فاز الفريق المصري بالمركز الثاني من 108 دول في مسابقه سايبر دريل للأمن السيبراني Global Cyber Drill المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي، وذلك بمشاركة العديد من الدول القوية مثل إيطاليا وتركيا وكوريا والهند وباكستان وسنغافورة وماليزيا.

وتم دعوة الفريق المصري EG-CERT عن طريق مخاطبة الجهاز القومي للاتصالات NRTA للمشاركة في المناورة السيبرانية العالمية Global Cyber Drill والمنعقدة خلال الأيام الثالث والعشرين إلى يوم الخامس والعشرين من أبريل، والتي تم تنظيمها بواسطة الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الأمن السيبراني بأبوظبي.

وحصل الفريق المصري على المركز الأول في اليوم الأول من المناورة من بين 108 فرق مشاركة، وذلك خلال مناورة بعنوان «اختبار قدرة الفريق على الاستجابة للحوادث وصيد التهديدات المتقدمة المستمرة»، وشمل ترتيب الفرق الخمسة الأولى، مصر، والبانيا، والبحرين، وإرمينيا، وتركيا.

وحصل الفريق المصري علي المركز الرابع في اليوم الثاني من المناورة وذلك من بين 108 فرق مشاركة، وذلك من خلال مناورة بعنوان «تعقب الأنشطة الاجرامية Cyber Criminal Tracking»، وكان الفارق في درجات الأربع فرق الأولي متقارب للغاية.

وكان ترتيب الفرق الخمسة الأولى كالتالي، البانيا ثم سنغافورة بعدها كازاخستان ومصر، وفي النهاية أرمينيا، ولهذا تم تكريم الفريق المصري إجمالاً بالحصول على المركز الثاني خلال جميع المناورات السيبرانية التي تمت، وترتيب الدول الثلاثة التي تم تكريمها كان كالتالي: ألبانيا ثم مصر ثم تركيا.