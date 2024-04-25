تفاصيل مشروع «داره» في 8 محافظات.. احصل على وحدة سكنية بمقدم 135 ألف جنيه

يتزايد طلب واهتمام المواطنين بالوحدات السكنية التي تنفذها الحكومة المصرية بمختلف المحافظات، خاصةً بمشروع «داره» والذي ينفذه صندوق التنمية الحضرية في ثماني محافظات، ويتميز المشروع السكني بأن وحداته كاملة التشطيبات وأسعاره ملائمة لتناسب كل الفئات إلى جانب تسهيلات كبيرة في تسديد ثمن الوحدات السكنية.

لا توجد قيود للحصول على وحدة سكنية

وفي هذا الإطار، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا توجد قيود للسن أو اشتراطات على المواطنين للحصول على وحدة سكنية في مشروع «داره» أو في أي مشروعات سكنية للصندوق، وأضاف أنه يمكن لأي مواطن حجز وحدة سكنية أو أكثر من مشروعات الصندوق.

تسهيلات في السداد

وأوضح أن أسعار الوحدات السكنية للصندوق تتراوح بين 900 ألف و4 ملايين و800 ألف للمرحلة الثانية، ويتيح الصندوق إمكانية دفع 15% من ثمن الوحدة السكنية كمقدم حجز وتقسيط الباقي على 5 سنوات بدون فوائد، وأوضح أنه في حالة دفع ثمن الوحدة كاملًا يحصل المواطن على خصم 8%.

وخصص صندوق التنمية الحضرية خطا ساخنا لاستقبال طلبات الحجز 15444، ويُشير الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على حجز شقق مشروع «داره» إلى نجاح هذا المشروع في تلبية احتياجات المواطنين من حيث مساحة الوحدة وسعرها وتسهيلات طرق السداد.