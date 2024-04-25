تراجع أسعار السمك البلطي اليوم في الأسواق.. «كم سجل؟»

سجلت أسعار السمك البلطي اليوم 25-4-2024، تراجعا ملحوظا في مختلف الأسواق المحلية اليوم، لعدد من الأنواع المختلفة بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي اليوم

وانخفضت أسعار السمك البلطي اليوم الخميس 25 أبريل 2024، في عدد من الأسواق اليوم، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار السمك بمختلف أنواعه، وفقا لأخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم

- تراجعت أسعار السمك البلطي الممتاز اليوم بنحو 1.38%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 93.14 جنيه.

- استقرت أسعار السمك البلطي الصغير اليوم ، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 65 جنيهأً.

- تراجعت أسعار السمك البلطي الأسواني اليوم بنحو 0.81 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 87.33 جنيه.

- تراجعت أسعار سمك موسي اليوم بنحو 3.51 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 197.14 جنيه.

- تراجعت أسعار سمك المكرونة الخليجي اليوم بنحو 3.1 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 95.36 جنيه.

- تراجعت أسعار السمك المرجان وسط اليوم بنحو 2.4 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 113.92 جنيه.