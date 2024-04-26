هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟.. بداية العمل بالتوقيت الصيفي

مع وصول منتصف ليل الجمعة 26 أبريل، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2024، والذي يقدم مجموعة من المزايا النافعة للمواطن، أبزرها استهلاك الكهرباء والطاقة.

هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟

لعل سؤال هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟، هو الذي يشغل بال المصريين الآن، فقبل انتهاء الساعة 11 مساء يوم الخميس، وبداية اليوم الجديد، فوجئ الجميع بعدم ظهور الساعة 12، والانتقال إلى الساعة 1 صباحًا فورًا، ما يعني بداية التوقيت الصيفي.

تقديم الساعة 60 دقيقة

كان المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بالهيئة العامة للمساحة، تحدث عن التوقيت الصيفي 2024 وتغيير الساعة في مصر، موضحًا أن القرار جاء وفقاً لما نشر بالجريدة الرسمية، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بنهاية يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، وتحويلها إلى الساعة 1 فورًا دون المرور بالساعة 12.

فوائد التوقيت الصيفي 2024

وبعد الإجابة عن سؤال هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟، نتحدث أيضًا عن فوائد تطبيق التوقيت الصيفي، بحسب ما ورد في مشروع قانون التوقيت الصيفي خلال الستة أشهر المقبلة، في الفترة من 26 أبريل وحتى 26 أكتوبر، ومن فوائد التوقيت الصيفي:

- توفير مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

- زيادة عدد ساعات النهار والحصول على وقت طويل بالنهار، ما يؤدي إلى التشجيع على النشاط وممارسة الرياضة.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية.

- زيادة الإنتاجية.