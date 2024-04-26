«كوب قهوة» ينقل فتاة إلى العناية المركزة في مايوركا.. تعرضت لصدمة

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا، لواقعة كادت أن تُنهي حياتها بسبب كوب قهوة، اشترتها من شركة طيران تعمل بها، وحين بدأت في شربها تفاجأت بشيءٍ صادم يخرج منها، فماذا وجدت داخل الكوب؟

اشترت الفتاة القهوة من آلة بيعٍ في مطار سون سانت جوان، بالقرب من بالما مايوركا الإسبانية، وتفاجأت بطعمٍ القهوة الغريب، وبتدقيق النظر في الكوب وجدت حشرات تطفو أعلى الفنجان بعد ما شربت منه، ما جعلها تُصاب بصدمة الحساسية، وأصيبت بمشكلاتٍ صحيةٍ كبيرة.

تفاصيل 36 ساعة داخل العناية المركزة

وتعرّضت الفتاة لصدمة الحساسية، وحدث تورم في الوجه وانسداد في الحلق وصعوبة في التنفس، وأصبحت الفتاة تُعافر بشدة من أجل التنفس، كما تعرضت لتورمات مختلفة بجلدها.

وانتقلت الفتاة إلى المستشفى لتقضي 36 ساعة في وحدة العناية المركزة، وعاشت ساعات صعبة من أجل إنقاذ حياتها، قبل خروجها وممارسة حياتها اليومية بطريقة طبيعية.

أسرة الفتاة تتقدم بشكوى ضد المطار

أسرة الفتاة لم تصمت، وتقدّمت بشكوى ضد المطار، بعدما حدث لابنتهم، معتبرين أنّ وجود حشرات في القهوة يُعد جريمة يجب عقاب المسؤول عنها، وأوضحت الأسرة أن الآلة التي تستخدم في عمل القهوة، لم يتم صيانتها بشكل جيد من الموظفين بالمطار، وطالبت الأسرة بمحاسبة المسؤول عن الواقعة ورد حق ابنتهم، بحسب ما جاء في «سكاي نيوز» عربية.